Nazilli Belediyesi’nin araç filosu güçlendi

Nazilli Belediyesi, vatandaşların taleplerini ve ilçenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 3 adet traktör alımı gerçekleştirdi.

Belediye bünyesine dahil edilen araçlarla ilçede daha etkin ve daha kaliteli hizmet sağlanacağına dikkat çeken Başkan Haluk Alıcık, "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkın yararına olacak projeleri gözeterek çalıştık. Halkımızı dinledik, taleplerini değerlendirdik. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 3 adet traktör alımımızı gerçekleştirdik. Temizlik İşleri, Park Bahçe ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine dahil edilen araçlarımız, söz konusu birimlerde daha etkin hizmet verecek" diye konuştu.