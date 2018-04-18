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’nin araç filosu güçlendi

tarafından alınan 3 adet traktör, Temizlik, Park Bahçe ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılarak ilçe genelinde vatandaşlara hizmet verecek.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:38
Nazilli Belediyesi’nin araç filosu güçlendi

, vatandaşların taleplerini ve ilçenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 3 adet traktör alımı gerçekleştirdi.

Belediye bünyesine dahil edilen araçlarla ilçede daha etkin ve daha kaliteli hizmet sağlanacağına dikkat çeken Başkan Haluk Alıcık, "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkın yararına olacak projeleri gözeterek çalıştık. Halkımızı dinledik, taleplerini değerlendirdik. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 3 adet traktör alımımızı gerçekleştirdik. Temizlik İşleri, Park Bahçe ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine dahil edilen araçlarımız, söz konusu birimlerde daha etkin hizmet verecek" diye konuştu.

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Nazilli Belediyesi’nin araç filosu güçlendi
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