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Salihli'de ekimi başladı

'nın Salihli ilçesinde bu yıl da ekimine başlandı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:28
Salihli'de pamuk ekimi başladı

Salihli , devlet desteğiyle tekrar hayat bulan pamuğa ilginin arttığını söyledi. Aktürk, geçen yıl Salihli'de 9 bin 200 dönümlük alanda ekimi yapıldığını bu yıl bu sayının yüzde 50 oranında artmasını beklediklerini söyledi. Katma değeri yüksek pamuğun bu yıl da üreticilerin gözdesi olacağını kaydeden Aktürk, "Pamuk ekiminde 2 binli yılların başından itibaren ciddi bir azalış meydana geldi.

Ancak son dönemlerde devlet desteği ile birlikte beyaz altınımız tekrar hayat buldu. Şuanda 'nda; yüzlerce üretici pamuk ekimine başlamış durumda. Salihli Ovası'nda geçtiğimiz yıl, 9 bin 200 dönümlük bir alanda pamuk ekimi yapılmıştı. Üreticilerimizin pamuğa bu yıl daha çok ilgi göstermesini bekliyoruz. Salihli Ovası'nda pamuk ekiminin geçen yıla göre yüzde 50 artmasını bekliyoruz" dedi.

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Salihli'de pamuk ekimi başladı
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