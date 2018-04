Aydın Büyükşehir Kuşadası’nın çehresini değiştiriyor

Kuşadası Atatürk Bulvarı (sahil yolu) ile Güvercin Ada Caddesi üzerinde yapılan 47 bin metrekarelik sıcak asfalt kaplama çalışmaları ile Kuşadası'nın adeta çehresi değişiyor.

Gece gündüz aralıksız çalışan ekipler, eskimiş olan asfaltı kaldırıp, sıcak asfalt dökerken aynı zamanda bozulmuş kaldırımları da yeniliyor.

Kuşadası'nın en önemli caddeleri arasında yer alan Candan Tarhan Bulvarı, İnönü Caddesi, Gazi Beğendi Caddesi, 50. Yıl Bulvarı, Hülya Koçyiğit Bulvarı, Gençlik Caddesi ve Rıza Saraç Caddesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmaları vatandaşlardan övgü alıyor.

Büyükşehir, il genelinde yolları adeta bir nakış gibi işlerken, yenilenen yollar bambaşka bir görüntüye sahip oluyor. Yapılan hizmetlerden memnun olan vatandaşlar hızlı ve kaliteli çalışmalar karşısında memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kuşadası'nda uzun yıllardır böylesine bir hizmet yağmuru görmediğini belirten vatandaş Hayri Katırcı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Nazilli'nin yol sorununa el attı ve yollarımız yenilendi. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Her semtte her mahallede Özlem Çerçioğlu farkını görüyoruz. Aydın il genelinde olduğu gibi Kuşadası'nda da Kuştur'dan Kadınlar Denizi'ne kadar her tarafa hizmet gidiyor. Kuşadası için çok önemli olan fakat bozulmuş olan yolları Büyükşehir ekipleri çok kısa bir sürede aralıksız çalışarak modern görüntüye kavuşturdu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehirin hizmetlerinden memnun olduğunu belirten Kuşadası esnafı Sabri Adalar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, sosyal belediyeciliğin yanı sıra alt ve üst yapı anlamında da örnek çalışmalara imza atmıştır. Kuşadası'nda yapılan çalışmalardan da çok memnunuz. Kendisine bir esnaf olarak teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, il genelindeki çalışmaların artarak devam edeceğini kaydederek "Aydınımızın en önemli ilçelerinden biri olan Kuşadası'nda, yollarımızı hemşerilerimizin hak ettiği şekilde kaliteli bir hale getirdik. 17 ilçemizde çalışmalarımız artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Yol yapım çalışmaları kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.