Aydın'da mezunlardan nitelikli okul tepkisi

Basın açıklamasına mezunlar, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Dernek Başkanı Anıl Pektaş;

-"10 Nisan 2018 tarihinde Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun yayınlanmasıyla nitelikli liselerin listesi belli olmuş, maalesef söz konusu listede mezunu olmaktan her daim gurur duyduğumuz Aydın Süleyman Demirel Anadolu Lisesi nitelikli lise olarak yer almamıştır. 1994 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 2001 yılında veren okulumuz, özveri ile çalışan idarenin, emektar öğretmenlerin, velilerin ve hatta biz öğrencilerinin binbir emekleriyle bugünlere gelmiş ve Türkiye'nin en başarılı Anadolu Liseleri listesinde her zaman ilk 100 içerisinde yer almıştır.

Ülkenin saygın kurumlarında, uluslararası şirketlerin üst yönetiminde ve hatta Nobel ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ekibinde yer almış mezunları olan okulumuz, ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nitelikli lise olarak belirlenmemiştir. Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, sonradan Anadolu Lisesine çevrilen bir okul olmayıp, her zaman sınavla başarılı öğrencileri almış bir okuldur. Unutulmamalıdır ki, Anadolu Liseli olmak bir kültürdür, değerdir. Süleyman Demirel Anadolu Lisesinin bundan sonra adrese dayalı öğrenci alacak olması, emek emek kazanılan bütün bu değerlerin bir anda yok olmasına sebep olacaktır. Umarız ki Milli Eğitim Bakanlığı bu uygulamasından bir an evvel dönerek mezunu olmaktan gurur duyduğumuz Süleyman Demirel Anadolu Lisesine nitelikli liseler arasında yer verecektir" şeklinde konuştu.