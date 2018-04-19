Muğla'da geleceğin sosyal girişimcileri engelliler için ele ele verdi

Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Makedonya, Almanya, İtalya, Romanya'dan gelen öğrenciler, "Geleceğin Sosyal Girişimcileri" projesi çerçevesinde sahil bandı kordon boyunda stant kurarak satış yaptı. Öğrenciler, kendi yaptıkları makarna, limonata, pastaları vatandaşların beğenisine sundu. Türk ve yabancı öğrencilerin, yaptıkları satıştan elde ettiği gelir, Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği'ne bağışlandı.

Proje koordinatörü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Selçuk Koca, sosyal girişimcilikle ilgili Fethiye'de 10 günlük program yaptıklarını söyledi. Proje kapsamında öğrencilerin sosyal girişimcilik yeteneklerini geliştirmeleri için sokakta vatandaşlara satış gerçekleştirdiklerini söyleyen Koca, "Buradan elden edilen gelir Fethiye'deki engelliler derneğine bağışlanacak. Yurt dışında Türkiye ile ilgili olumsuz haberlere yer veriliyor. İnsanlar gelirken çekinebiliyor ya da çevrelerinden baskı görüyorlar. Öğrenciler çok memnun ve buraları çok beğendiler. Onlara ilçeyi de gezdirdik. Türkiye ve Türk insanını çok sevdiler" dedi.

İtalya'dan gelen Laura Pasanisi'de, "Projeye katılan farklı ülkelerdeki öğrencilerle çeşitli ürünlerin satışını yapıyoruz. Daha önce Türkiye'ye bir kez geldim. Türk insanı çok sıcak kanlı ve misafirperver. Satıştan elde edilen geliri engelliler derneğine bağışlayacağız. İnsanlara yardımcı olabilmek çok güzel. İleride kendi işimizi kuracağımız için bu etkinlik bizim için çok önemli" diye konuştu.

Daha önce Adana'yı gördüğünü kaydeden Makedonyalı Monika Gjorgjievska ise, şöyle konuştu:

"İkinci kez Fethiye'ye geldim. Hava alanına indiğimde Türk insanındaki pozitif enerjiyi hissettim. Makedonya'da da çok Türk var. Aramızda bir bağ olduğunu düşünüyorum. Türk insanı çok sıcakkanlı ve misafiri çok seviyorlar"