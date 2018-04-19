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Salihli’de minikler gönüllüsü oldu

’nın Salihli ilçesi 1. sınıf öğrencileri, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı () gönüllüsü oldu. TEMA Gönüllüsü olan öğrencilere TEMA Kartı dağıtılıp, TEMA Gönüllüsü rozeti takıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 11:40
Salihli’de minikler TEMA gönüllüsü oldu

Vakfı Salihli İlçe Temsilciliği'nden Volkan Kaz, TEMA Vakfı'na gönüllü olmanın, önce toprağı, daha sonra suyu, havayı ve doğayı korumak olduğunu söyledi. Kaz, vakfın ülke genelinde eğitim programları düzenlediğini, binlerce öğrencinin bu eğitimler ile doğa eğitimi alarak bilinçlendiğini söyledi. Kaz ayrıca, vakfın savunuculuk hizmetleri, doğa-tarım projelerinden bahsetti.

Etkinliklerin sosyal aktivite açısından faydalı olduğunu söyleyen Müdür Yardımcısı Mehmet Şeref Koylan ise, "TEMA Vakfı'na destek vermeye devam edeceğiz. Ağaç ve orman sevgisini küçük yaştaki çocuklarımıza aşılamak ve doğayı koruma adına gerçekleştirilen bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan yavrularımıza yaptığımız etkinliklerle orman sevgisini kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Okul müdürü Şükrü Şiriner ise gönüllü oldukları için öğrencilere teşekkür etti.

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Salihli’de minikler TEMA gönüllüsü oldu
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