Salihli’de minikler TEMA gönüllüsü oldu

TEMA Vakfı Salihli İlçe Temsilciliği'nden Volkan Kaz, TEMA Vakfı'na gönüllü olmanın, önce toprağı, daha sonra suyu, havayı ve doğayı korumak olduğunu söyledi. Kaz, vakfın ülke genelinde eğitim programları düzenlediğini, binlerce öğrencinin bu eğitimler ile doğa eğitimi alarak bilinçlendiğini söyledi. Kaz ayrıca, vakfın savunuculuk hizmetleri, doğa-tarım projelerinden bahsetti.

Etkinliklerin sosyal aktivite açısından faydalı olduğunu söyleyen Mevlütlü İlköğretim Kurumu Müdür Yardımcısı Mehmet Şeref Koylan ise, "TEMA Vakfı'na destek vermeye devam edeceğiz. Ağaç ve orman sevgisini küçük yaştaki çocuklarımıza aşılamak ve doğayı koruma adına gerçekleştirilen bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan yavrularımıza yaptığımız etkinliklerle orman sevgisini kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Okul müdürü Şükrü Şiriner ise gönüllü oldukları için öğrencilere teşekkür etti.