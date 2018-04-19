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Tarihi piyano Edremit'te sergileniyorDünyada sadece 5 krala hediye edildi

Krallar için dünyada yapılmış sadece 5 piyanodan biri olduğu iddia edilen tarihi piyano, Edremit A. Sıdıka Erken Etnografya Müzesinde sergileniyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 11:02
Tarihi piyano Edremit'te sergileniyorDünyada sadece 5 krala hediye edildi

Üzerindeki yazılardan 1860 yılında Bogs ve Voight kardeşler tarafından tarafından Avrupa'daki krallara hediye edilmek için üretildiği belirlenen tarihi piyanoya 1950 yılından bu yana sahip olan Edremitli bir aile, Edremit Belediyesi A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesine bağışlandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde dünyada sadece 5 adet üretilen tarihi eser olarak kayıtlara geçti. Rivayete göre 1850 ile 1860 yılları arasında İspanya Kralı için yapıldığı iddia edilen piyano asıl sahibine teslim edilemeden yolu İstanbul'a düştü. 1950'li yıllarda Edremitli bir aile tarafından Tahtakale'den ikinci el olarak satın alınıp Edremit' e getirildi. Ailenin çocuklarının müzik eğitiminde uzun yıllar kullanılan piyano kuşaktan kuşağa geçti. Son kuşak ise piyanoyu Edremit Belediyesi'nin A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesine hediye etti.

Müze sorumlusu İrfan Kolçak, "Bu piyanonun dünyada 5 adet yapıldığını araştırmalarımıza göre belirledik. 5 adet yapıldığı söyleniyor. Krallar için yapıldığı söyleniyor. Araştırmalar neticesinde bizde bulunan piyanonun İspanya Kralına verilmek üzere imal edildiği ama teslim edilemediği bir şekilde İstanbul'a geldiği ve oradan da Edremit'e geldiği tahmin ediliyor. Yapım tarihi 1850-1860 yıllarına dayanıyor. Bu piyanomuz değerli bir piyano. Bütün herkesi piyanomuzu görmeye davet ediyoruz" dedi.

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