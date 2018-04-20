Aydın’da yetiştiricilere ‘Buzağı bakım ve besleme’ eğitimi verildi

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) tarafından organize edilen ve Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Bilinçli Yetiştiriciler İle Verimli Çiftlikler Projesi" kapsamında yetiştiricilere sığırlarda ve buzağılarda bakım besleme eğitimi verildi. Karacasu, Koçarlı ve Karpuzlu'da verilen kurslara yetiştiriciler yoğun ilgi gösterirken ADSB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, buzağı ölümlerinin önlenmesi halinde Türkiye'de sığır ithalatına gerek kalmayacağını söyledi.

ADSYB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör yaptığı açıklamada "Türkiye'de, yılda ortalama 4.5 milyon buzağı doğmaktadır. Bu buzağıların yüzde 15'i ölmektedir. Ölüm oranı yüzde 15'ten yüzde 5'e düşürülse 500 bin buzağı ekonomiye kazandırılacağı için sığır ithalatına gerek kalmayacağı belirlenmiştir. Bu planlamalar doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "2018 yılı hayvan hastalıklarıyla mücadele ve buzağı ölüm oranlarını düşürme yılı olarak ilan" edilmiştir. Bu doğrultuda da buzağı bakım beslemesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla bu projemizin başvurusu yapıldı" dedi.

Proje kapsamında Karacasu, Karpuzlu ve Koçarlı olmak üzere 3 ilçede 2 gün süreyle 'Buzağı bakım besleme' eğitimi verildi. Aydın ili büyükbaş hayvancılık faaliyeti yürüten yetiştiricilere ve çiftçilere yönelik düzenlenen eğitim ile ildeki hayvansal üretimin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin daha bilinçli yöntemlerle bakım ve besleme uygulamaları yapmaları ile birlikte, hayvanların süt ve et üretim oranlarında ciddi artış sağlanacağını kaydeden Başkan Güngör, "Böylece işletme karlılıklarının artış gösterecektir. Bu artış dolayısıyla Aydın ili hayvancılığı ve genel olarak bölgemiz hayvancılık sektörüne katkı sağlanması planlanmıştır. Bu eğitimler ile buzağı ölümleri ve buzağı bakım beslemesinin önemi konusunda kamuoyu oluşması sağlanarak farkındalık oluşturulmuştur. Bilinçli bakım ve besleme metotlarının uygulanması ile büyükbaş hayvan refahında artış sağlanacaktır. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin daha bilinçli bakım besleme yapması ile karlılıkları artırılacaktır. Dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır" dedi.

Eğitim Programında Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Aydın Tarı, Aydın'da buzağı ölümleri ile ilgili istatistikler verdi.

Kırıkklale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkal Gazyağcı ise 'Buzağı büyütme ilkeleri ve buzağı hastalıkları' konularında eğitim verdi. Veteriner Hekim Ufuk Sayın da arazi deneyimleri ve buzağı barınakları konulu sunumunu yetiştiricilere aktardı.

Eğitim programında yetiştiriciler yaşadıkları sorunların çözümü hakkında uzmanlardan bilgi aldı.