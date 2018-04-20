Erken rezervasyon turizmi canlandırdı

Turizmciler tarafından 2018 yılında iç turizmi canlandırmak amacıyla erken rezervasyon
kampanyaları başlatıldı. Tatilciler, kısa sürede erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmak için acentelere akın etti. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROGED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanlığı görevini de yürüten İşler, "Erken rezervasyon planlı tatil yapanlar için avantajlı oluyor. 7 Aralık'ta başlayan kampanya, bu ay son bulacak. Erken rezervasyonda bu yıl hedefimiz 6 milyondu. İç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan ve avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatları sunan erken rezervasyonda şu ana kadar 5 milyon sayısına yaklaşıldı. Cazip imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutması gerekiyor." dedi. TURİST SAYISI ARTIYOR
Sektör olarak 2018 yılından çok umutlu olduklarını belirten İşler, "Yılın ilk 3 ayında yaşanan yüzde 33'lük büyüme bunun işaret fişeği. Türkiye, rekor yılı olarak bilinen 2015'te 38 milyon turistin ağırlandı. Bu yıl inşallah yine 38 milyon turisti yakalayacağız" dedi. Öte yandan İşler, bu sezon Avrupalı turist sayında artışlar yaşanacağını kaydetti.