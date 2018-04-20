Sarıgöl’de çobanlar okullu oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 18 çobanın eğitim alacağı Sürü Yöneticiliği Kursunda kursiyerler, 16 saat 'İş Sağlığı ve Güvenliği', 24 saat 'Sürüyü Yönlendirme', 24 saat 'Sürünün Beslenmesi', 16 saat 'Sürü Bakım İşleri', 24 saat 'Sürünün Sağlığı' konuları olmak üzere toplam 104 saat eğitim alacak.

Kursun bitimde başarılı olan kursiyerlere 'Sürü yöneticisi' sertifikası verilecek. Geçimini hayvancılıkla sağlayan çobanlar, kursta öğrendikleri bilgileri sürülerinde uygulamalı olarak hayata geçirecek. Kursiyerler, açılan kursun kendileri için yararlı olduğunu, şimdiye kadar bilmedikleri bilgileri kurs eğitmenlerinden almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kursta veteriner teknisyeni Kemal Savran, hayvansal besinler hakkında kursiyerleri bilgilendirirken, İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yunus Yalçın da çobanların ve hayvanların iş güvenliği hakkında eğitim verdi.



"TALEPLER DOĞRULTUSUNDA KURSLAR AÇIYORUZ"

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımızın her türlü kurs talebini değerlendiriyoruz. Sarıgöl'ün geçim kaynağının temelini tarım ve hayvancılık oluşturmakta. Bu sene açmış olduğumuz asma yetiştiriciliği, zeytin budama gibi tarımsal kursların ardından hayvancılık alanında da bu kursumuzu açtık. Açacağımız kurslarda özellikle bölgemizin ihtiyaçlarına ağırlık veriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurslarımızı açmaya devam edeceğiz" dedi.