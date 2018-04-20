Simav’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Simav-Kütahya karayolu, Esenevler mahallesi, mobilyacılar sitesi yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya istikametindeki çevre yolu üzerinde seyreden, Nizamettin U. (34) yönetimindeki 35 Z 9275 plakalı özel otomobil, solladığı kamyonun önünde giden motosiklete çarpmamak için ani manevra yaparak, 3 metrelik şarampole uçtu. Yaralı sürücü Nizamettin U. ile yanında bulunan Tahir U., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından, Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.