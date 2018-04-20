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Uygur kardeşler akademi açıyor

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Uygur kardeşler akademi açıyor
Yaşar üniversitesi Öğrenci Toplulukları Etkinlik Günleri'ne konuk olan Süheyl ve , öğrencilerle bir araya geldi. Tiyatrosu'nda birçok oyunda yer almalarının ardından 1991 yılında 'Genç Uygurlar' Tiyatrosunu, 1996 yılında da 'Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu'nu kurduklarını hatırlatan ikili, sağlıkları el verdiği sürece tiyatro sahnesinden inmeyeceklerini ifade etti. Süheyl Uygur, "Kendi tiyatromuzu kuralı 27 sene geçti ve seyircimizi hiç mahcup etmedik. Sağlığımız el verdiği sürece de hep tiyatro sahnesinde kalacağız" dedi. Behzat Uygur ise, gelecek projeleri arasında Nejat Uygur Tiyatro Akademisi'ni hayata geçirmek olduğunu açıkladı.
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Uygur kardeşler akademi açıyor
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