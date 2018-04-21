78’inde üniversite sınavına girecek

Balıkesir doğumlu ve ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra eğitimine o zamanlardaki sebeplerden dolayı tamamlayamayan 78 yaşındaki Hasbiye Candemir'in, okuma azmi herkese örnek oluyor. 15 yaşında ebe olmak için sağlık eğitimi alan Candemir, yaşı küçük olduğu atanamayınca hemşire oldu. Evlendikten 2 çocuğunu büyütmek için mesleğine uzunca bir süre ara veren Candemir, evliliği umduğu gibi gitmeyince eşinden boşandı. Çocuklarına bakabilmek için mesleğine geri dönen Candemir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda hemşire olarak görev yaptı. Hasbiye Candemir, emekli olana kadar aynı yerde görev yaptı. Candemir, emekli olduktan sonra kendini 5 torununa bakmaya adadı. En yakın arkadaşının çocuklarını ziyaret etmek için 70 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Hasbiye Candemir, İngilizce bilmediği için yalnızlık çekince, Türkiye'ye dönüşte soluğu Balçova Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı İngilizce kursunda aldı. Yeşil pasaport için başvuruda bulunan Hasbiye Candemir, kıdeminin yetersiz olduğunu öğrenince hırs yapıp 73 yaşında ortaokulu bitirdi. Hemen arkasından liseye yazıldı ve liseyi de 4 yıldır başarıyla bitirdi.

KONSERVATUVAR İSTİYOR

Okumanın keyfine vardığını anlatan Candemir, "Yeşil pasaportum olsun dedim. Polis memuru kıdemimim yetersiz olduğunu belirtti. Ben de hemen ortaokulu ve liseyi bitirip tekrar başvurayım dedim. Liseyi bitirip tekrar başvurdum. Yine olmayacağını söylediler. Ama bu sefer de ben okumanın keyfine varmıştım. İşte tam bu arada üniversiteye girmek istedim. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvar bölümüne gidip bir araştırma yaptım. Şimdi her gün okula gidip sınavlara hazırlanıyorum. Belki de gençlere örnek oluruz. Okumanın yaşı yok diye boşuna dememişler" diye ifade etti.