Avrupa’yı istiyoruz

14 yıl sonra döndüğü Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin üstünde bir performans sergileyen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, Avrupa hedefi adına önemli açıklamalarda bulundu. Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla lig tarihindeki 800. maçlarına çıkacaklarını belirten Sepil, "Süper Lig'de kalıcılığımızı sürdürmek için çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Yapımı devam eden stadımız, Torbalı'da kuracağımız akademi Göztepe'nin geleceği için önemli projeler. Bunların hayata geçmesi bizim daha güçlü olmamızı sağlayacak. Bu sezon Avrupa Kupası'na katılma şansımız olur mu bilmiyorum ama her sene Avrupa'da olmayı kovalayacak bir Göztepe inşa ediyoruz" dedi. Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de gözler sakatlıkları süren golcü Demba Ba ve sol bek Traore'ye çevrilirken, teknik direktör Tamer Tuna'nın eksikleri çok fazla dert etmediği bildirildi. Geçen hafta 2-1 kazanılan Bursaspor maçında da Demba Ba ve Traore'den yararlanamayan genç teknik adamın yedeklerin performansından memnun kaldığı öğrenildi. İki futbolcunun Akhisarspor karşılaşmasına yetişemesi durumunda yine forvette Bursaspor'a gol atan Ghilas'ı oynatmayı planlayan Tamer Tuna'nın, defansın soluna da yine cezası biten Tanju'yu monte edeceği ifade edildi.

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