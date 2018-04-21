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Buca’da Toraman’a 6 maç ceza geldi

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Buca’da Toraman’a 6 maç ceza geldi

'un geçtiğimiz hafta evinde Afyonspor'u 1-0 yendiği maçta kırmızı kart gören ve soyunma odasına giderken maçın 4. hakemi Yakup Bakır'a yönelik hareketi nedeniyle () 6 maç oynamama cezası verdi. Ligin bitimine 3 maç kala tecrübeli futbolcu Emre Toraman, sezonu da kapatmış oldu. 3 maçlık cezası da yeni sezona sarktı. Kurul ayrıca tecrübeli futbolcuya 6 bin lira para cezası kesti. ekibine Afyonspor galibiyeti çok pahalıya patladı. PFDK, ayrıca Buca yönetiminin misafir takım tribün bilet fiyatını 300 lira yaparak fahiş fiyat uyguladığı gerekçesiyle 13 bin lira, taraftarların merdiven boşluklarını boş bırakmamasından dolayı 14 bin lira, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 3 bin 200 lira para cezası uyguladı.

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Buca’da Toraman’a 6 maç ceza geldi
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