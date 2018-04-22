Balıkesir hazır kıta

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan Egeli Sabah'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erken seçim tarihi olan 24 Haziran açıklanmadan önce de zaten hep sahada olduklarını anlatan Başkan Demiraslan, "Hem il kongremizi, hem de ilçe kongrelerimizi yeni yaptık. İlçelerde kadrolarımız tazelendi. Tüm ilçelerimizi zaten bir aydır dolaşıyoruz. Bu organizasyonlarımızı şimdi daha da artıracağız" dedi. Kuruluştan bugüne kadar görev almış tüm kişilerler bir vefa yemeği düzenleyip bir araya geldiklerini de belirten Demiraslan, "1 aydır bunu yapıyorduk. Yarın seçim olacakmış gibi uzun zamandır çalışıyoruz. Bu nedenle biz seçime hazırız. Balıkesir'de Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy alacağız. Balıkesir heyecanlı bir şekilde 24 Haziran'ı bekliyor" diye konuştu.

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