Yasak var uyan yok

İzmir'de Çiğli'de pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Soner Edis ile Karşıyaka'da bulldog tarafından 3 kişinin yaralamasının ardından gözler tehlike arz eden köpeklere çevrildi. Merkezi Manisa'da bulunan ve sorumluluk alanları arasında İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla bulunan Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü tarafından bu 2018 yılı mart ayı itibari ile yaklaşık 300 tehlike arz eden ve sahipsiz köpeğe el konulduğu ve geçici hayvan bakım evlerine teslim edildiği öğrenildi. Pitbull, Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezlerinin beslenmesinin yasak olduğu öğrenildi. Besleyen vatandaşlara 6 bin 306 lira para cezası kesildiği bildirildi.

"İHBARDA BULUNUN"

Konu ile ilgili Egeli Sabah'a konuşan Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, "Hayvanları Koruma Kanunu 14-l maddesinde 'Pitbull, Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek' yasaktır ifadesi yer almaktadır. Bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan Pitbull, Terrier ve Japanese Tosa'ya; Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edildi. Bu ırk ve melezlerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında el konulması ve sahiplerine idari yaptırım kararı uygulanması gerekmektedir. Belirtilen bu türleri gören vatandaşlar Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlükleri, kaymakamlıklara ve 155 Polis İmdat hattına bildirebilirler" dedi. Tehlike arz eden köpek türlerini besleyenlere ceza kesildiğini söyleyen Paşalı, "28 k maddesine göre tehlike arz eden köpek ırklarını besleyenlere hayvan başına 6 bin 306 lira idari para cezası uyguluyoruz ve hayvanlara el koyuyoruz. Sorumluluk alanımızda bulunan Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da 2018 yılı mart ayı itibari toplam 300 köpeğe el koyduk. Bu köpeklerden bazıları sahipsiz olarak bulundu. Köpekleri geçici hayvan bakım evlerine teslim ettik" diye konuştu.

"EĞİTİM ŞART"

Konu ile konuşan Veteriner Hekim ve Köpek Eğitmen Eğitmeni Yaman Ersel Yıldırım, "Dünyada 300'den fazla köpek ırkı var ve bu köpekler farklı amaçlarda kullanılıyor. Bizlere çok şirin gibi gözüken bazı köpekler esasında koruma yapması için üretilmekte. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde koruma köpekleri almak isteyenler eğitime tabi tutuluyor. Eğitim sonunda başarılı oldukları takdirde yasal takibe alındıktan sonra o ırka bakmalarına izin veriliyor. Bu sayede talihsiz olaylar en aza indirilmeye çalışılıyor. Ülkemizde Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'ndan bu konuda yardım istenebilir. Bazen stres anında köpekler agresif hareket göstermekte. Bu vakaları en aza indirmenin yolu şehir içinde yaşayan köpekleri erken yaşta sosyalleştirmekten geçiyor" şeklinde konuştu.