Başak’a en özel hediyeyi verdiler

İzmir
'in Bornova İlçesi'ndeki İzmir Ticaret Odası İlkokulu'nda eğitim gören ancak hastalığı nedeniyle öğretmeni Milliye Dikmen'in desteğiyle eğitimine evinde devam eden 9 yaşındaki Başak'ın sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, habersizce odasını süsledi. Daha sonra aldıkları hediyeler ve pastayla eve gelerek, Başak'ı ziyaret eden sınıf arkadaşları, birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, oyun oynayıp keyifli vakit geçirdi. ÖĞRETMEN OLACAK
Başak'ın doğumuna birkaç ay kala hastalığının fark edildiğini belirten anne Nuran Aktaş, "Doğumun ardından uygulanan tedaviyle boyu 91 santimetreye ulaştı. Başak henüz yürüyemiyor. El kaslarını çok fazla kullanamıyor, bu da Başak'ı çok etkiliyor. Okula başlamadan önce Başak birçok şeyi bilmiyordu. Okula başladıktan sonra evde eğitim alarak renkleri ve şekilleri öğrendi. Şimdi harfleri öğrendi, birleştirmeleri de yakında yapacak ve okumaya geçecek" dedi. Başak'ın önceden harfleri bilmediğini ancak şimde bütün harfleri, sayıları, mevsimleri ve renkleri tanıdığını, yakın zamanda okumaya geçeceğini söyleyen öğretmeni Milliye Dikmen, "Başak mükemmel bir ilerleme kaydetti. Okulu merak ediyor, 23 Nisan kutlamalarına katılmak istiyor. Okulu çok sevdiği için evdeki odasını sınıf gibi yaptık. Renkli kağıtlarla harfleri, sayıları yazdık. Başak çok istekli ve öğretmen olmak istiyor. Hatta bazen öğretmen o oluyor, küçük bir tahtası var, öğrenci ben oluyorum ve bana harfleri gösteriyor" dedi. Başak Aktaş ise arkadaşlarının sürpriziyle çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. 23 Nisan'daki törenlerde arkadaşlarımla oyunlar oynayıp, şarkı söylemek istiyorum" dedi.