Ege derbisi nefes kesti

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de Ege Derbisi'nde Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oldu. Göztepe, Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşmak, Akhisar ise son 4 haftada düşme korkusu yaşamamak için sahaya 3 puan parolasıyla çıktı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin golünü 3. dakikada Muğdat, konuk takımın golünü ise penaltıdan Ghilas attı. Akhisar'da Seleznyov, 42. dakikada penaltı kaçırdı. Akhisar, son 4 maça 35 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde girdi. Göztepe ise 44 puana ulaştı.Karşılaşmaya hızlı başlayan Akhisarspor'da Barbosa, serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Beto'nun müdahale ettiği meşin yuvarlağı altı pasta Muğdat tamamladı. Hakem Arda Kardeşler santra noktasını gösterdi: 1-0. 15. dakikada Göztepe'de topa hareketlenen Ngando, ceza sahasında Ömer'in müdehalesiyle yerde kalınca hakem, penaltı noktasını gösterdi. Ghilas, kaleci Fatih'i avladı: 1-1. 38'de Kosanovic, topu uzaklaştırmak isterken kafasıyla Barbosa'nın çenesine vurdu. Hakem pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 42'de Seleznyov'un kullandığı penaltıyı kaleci Beto kurtardı. 55'te sarı-kırmızılılardan Castro kaleyi yokladı, top auta gitti. 81'de Göztepe'de Castro'nun kullandığı kornere Selçuk'un kafa şutu auta çıktı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.