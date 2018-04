BUGÜN NELER OLDU

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "bayram" hediye ettiği çocuklar ülkelerinin geleceği için çıktıkları yolda bugün birçok alanda kazandıkları kupa, madalya ve başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin gururu oluyor. "Ege'nin süper çocukları" olan bu yetenekler şimdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı karşılamaya ve geleceği başarılarıyla inşa etmeye hazırlanıyor. İzmir li 13 yaşındaki Efe Cetiz, buz pateninde uluslararası yarışmalarda aldığı madalyarla adından söz ettiriyor. Her gün pistte antrenman yapan Cetiz, azmi ve bu branştaki yeteneğiyle dikkati çekiyor. Dünya Basic Novice A Boys kategorisinde aldığı 23.03'lük teknik puanla minik erkeklerde adını dünya rekorları listesine yazdıran "buzların Efesi" lakaplı sporcu, "Buz pateni bana kendimi iyi hissettiriyor. Aldığım madalyalar nedeniyle bana altın çocuk da diyorlar. Yaşım küçük olduğu için henüz tüm şampiyonalara katılamıyorum ama büyüyünce önce gençlik olimpiyatlarına sonra da olimpiyatlara gitmek istiyorum" dedi. Balıkesir 'in Burhaniye İlçesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Muhsine Gezer, özel sporcular atletizm alanında uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyor. Gezer'in 4 yıllık spor yaşamında birçok birinciliğin yanı sıra Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor.İzmirli bir başka altın çocuk Kaan Turan da "absolut" yani mükemmel kulak adı verilen yeteneği sayesinde her sesin notasını çıkarabildiği için "dahi piyanist" olarak anılıyor. 6 yaşında tanıştığı piyanoda son olarak İtalya'daki Uluslararası Tadini Müzik Yarışması'nda önemli derece eldi eden Turan, "Piyano hayatımın vazgeçilmezi. Büyüdüğümde mutlaka fizik veya tıp alanında bir meslek sahibi olmayı istiyorum. Mesleğimin yanı sıra piyano çalmaya devam ederek uluslararası sahnelerde Türkiye'yi her zaman temsil etmek istiyorum" dedi.