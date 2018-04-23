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Gazeteciler ev sahibi olacak

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Gazeteciler ev sahibi olacak
Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC), geleneksel olarak her yıl düzenlenen piknik , Bursa yolu üzerindeki Merkez Efendi Köftecisi'nin bahçesinde gerçekleştirildi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile Baltok Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bahçeci'nin onur konuğu olarak katıldığı piknikte, Balıkesir merkez ve ilçelerinde görev yapan gazeteciler bir araya geldi. Gazetecilere konut müjdesi veren Başkan Kafaoğlu, "Gazetecileri önemsiyor ve onlara değer veriyoruz. Baltok aracılığı ile gazetecileri ev sahibi yapmak için adımımızı atıyoruz. İlimiz gazetecilerini 'ev'lendirmeye niyetliyiz. Bu konuda çok samimiyiz" dedi. BGC Başkanı Ramazan Demir, desteği nedeniyle Başkan Kafaoğlu'na teşekkür etti.
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