Her sabah öğrencilerine kahvaltı veriyor

İzmir
'in Bornova İlçesi'nde, dar gelirli ailelerin yaşadığı semtlerinden biri olan Altındağ'da bulunan Şehitler Ortaokulu'nda 16 yıldır Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Sevgi Sökmen, ekonomik koşulları kötü olan öğrenciler için okulun kantinine her ay para veriyor. Öğretmen maaşının belli bir kısmını kantine veren Sevgi Sökmen, maddi durumu kötü olan, her gün en az 10 öğrencinin, sabahları okula geldiklerinde gevrek ve ayran almalarını, karınlarını doyurduktan sonra derse girmelerini sağlıyor. 900 öğrencisi bulunan okulda hem çocukların, hem velilerin hem de okul yönetiminin takdirini kazanan Sevgi Sökmen'in, 8 yıl önce başlattığı bu örnek davranış için kendisine lise yıllarında yardım eden öğretmeninden ilham aldığını söyledi. Gördüğü iyilikten etkilendiğini, bu nedenle üniversitede de öğretmenliği seçtiğini belirten Sevgi öğretmen, yalnızca kendi yaptığı yardımlarla yetinmeyerek, çocukları Şehitler Ortaokulu'nda okuyan ve maddi durumu iyi olan kişilerle iletişim kurarak, onların da öğrencilere destek vermelerini sağladı.