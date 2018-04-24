23 Nisan coşkusu alanlara sığmadı

Dünya'da çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ege Bölgesi'nde başta İzmir
olmak üzere Manisa
, Balıkesir
, Denizli
'de coşku tavan yaptı. Bayram kutlamasına gelen vatandaşlar alanlara sığmadı. İzmir'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin çelenk sunmasıyla başladı. Kutlamalara İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. GELECEĞİMİZ SİZSİNİZ
Törende öğrencilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Dünyaya çocukların gözünden bakabilseydik eğer, ne savaşlar ne yokluk ne acılar kalırdı. Her çocuk özeldir, her çocuk geleceğe ekilen bir fidandır. Sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle ve şefkatle sulayacağımız fidanların kökleri toprağa daha sıkı sarılacaktır. Milli, manevi değerlerimizle, al bayrağın gölgesinde büyüyen çocuklarımız, yarının güçlü Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Bizim en kıymetli hazinemizsiniz" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi'nin konuşmasından sonra Karabağlar Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu öğrencisi Hande Reyhan Ömüralp, '23 Nisan', aynı okuldan Ulaş Reyyan Ömüral ise '23 Nisan Çocuğuyum' adlı şiirleri okudu. Ardından kentteki 30 okuldan gelen bin 300 öğrenci, farklı bölgelerin oyunlarını sundu, gösteriler yaptı. Günlerdir bu gün için hazırlanan çocuklar sırasıyla, 'Geçmişten Geleceğe Anadolu' adlı otantik tablo, 'Ümidimiz Gençliktedir' isimli çağdaş tablo, 'Memleket Sevdası' isimli dinamik tablo ve 'Atatürk Çocuklarıyız' adı altında da final tablosu oluşturdu.