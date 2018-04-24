23 Nisan coşkusu alanlara sığmadı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ege Bölgesi’nde törenlerle kutlandı. Kendilerine armağan edilen bayramın coşkusunu yaşayan çocuklar, şiirler okudu ve gösterilerini sundu

Giriş Tarihi: 24.4.2018