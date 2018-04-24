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BİVA Tower’a ilgi artıyor

Giriş Tarihi: 24.4.2018
BİVA Tower’a ilgi artıyor
Sektörde 20 yılı geride bırakan BİVA A.Ş, 151 metre yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası olma özelliğini taşıyan Biva Tower, yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor. 'in simge yapılarından biri olmaya aday BİVA Tower, 32 kattan ve 96 daireden oluşuyor. Projeye 2 bnin üzerinde ön talep aldıklarını belirten BİVA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz, "BİVA Tower sağlamlığı, konforu ve tasarımı ile görülmeye değer bir proje. Projenin önemli özelliklerinden birisi de ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre doğaya ve çevreye dost LEED sertifikası ile taçlanacak olmasıdır. Bu sertifika ile binada kullanılacak her türlü malzemede doğaya dost olacak ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacaktır" dedi.
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BİVA Tower’a ilgi artıyor
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