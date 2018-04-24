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İEÜ araştırmalarını CERN’de yapacak

İEÜ ile dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı CERN Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı çalışma grubu arasında mutabakat metni imzalandı. İEÜ, 34 ülkeden 129 kuruma arasına adını yazdırdı

Giriş Tarihi: 24.4.2018
İEÜ araştırmalarını CERN’de yapacak
Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı CERN Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC) çalışma grubu arasında mutabakat metni imzalandı. CERN'de gerçekleştirilen törende, İEÜ Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi ile CERNFCC çalışma grubu Başkanı Dr. Michael Benedikt mutabakat metnini imzaladı. Mutabakatın ardından İEÜ, CERN FCC çalışma grubunda çalışmalara katkı sunan dünyadaki 34 ülkeden 129 kurum arasına girdi. Anlaşma gereği İEÜ'nün fizik ve çeşitli mühendislik bölümlerinden oluşturulacak bir ekip ile Ege Üniversitesinden oluşturulacak bir grup, Prof. Dr. Çiftçi öncülüğünde CERN laboratuvar ve altyapısını kullanarak araştırmalar yapacak. Çalışmalarda, teknoloji ürünlerinin ilk örnekleri sanayi-üniversite işbirliği ile üretilecek. 2002 yılından bu yana CERN deney ve projelerinde parçacık fiziği ile çarpıştırıcıları konusunda araştırmacı ve proje yürütücüsü olarak görev alan İEÜ Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi, "Mutabakat anlaşmasıyla üniversitemizden ve Ege Üniversitesi akademisyenlerinden bir grup oluşturacağız. Kentimizin ve ülkemizin adını CERN'de yaptığımız araştırmalarla duyuracağız" dedi.
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İEÜ araştırmalarını CERN’de yapacak
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