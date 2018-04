BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'deki Ege derbisinde kazanan çıkmadı. Akhisarspor ve Göztepe 1-1'lik skorla puanları paylaştı. Spor Toto 1. Lig'de, Altınordu dışında kazanan yok. Manisa spor haftayı yenilgiyle kapatırken, Balıkesirspor ve Denizlispor birer puanla yetindi. 'Egeli Sabah Spor Masası'nda, Gizem Yılmazer sordu, Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz haftanın maçlarını mercek altına aldı.Üzülecek bir durum yok. Puan puandır. Akhisarspor açısından 1 puan çok daha değerli. Kardeş payı yaptılar. Göztepe, topa daha çok sahip olan takımdı. Ne var ki, erken bir golle geriye düşünce skoru bozmak için çok çalıştılar. Ancak golü ararken bir penaltı kazanan Akhisar, öne geçme şansını kullanamadı. Penaltıyı kurtaran Beto, 1-1'lik skora adını yazdırdı.Kaybedene yazık olacaktı. İki takım da birbirine bariz bir üstünlük kuramadı. Sıcak hava, Akhisar'ın kaybetmek istememesi, Göztepe'nin puan rahatlığı düşünüldüğünde 1-1 adil bir sonuç. Teleset Mobilya Akhisarspor, hafta arası kupa finalinin sevincine ligdeki bu çok değerli 1 puanın moralini de eklemiş oldu. Ege'li gözüyle baktığımızda lige yeni çıkmış olan Göztepe keyifli bir sezonun finişine yaklaşırken, Akhisarspor da kupa finalini bekliyor. Bundan büyük keyif olur mu ?Grandmedical Manisaspor'un küme düşmesi kesinleşmişti. Bu nedenle Altınordu, maça favori olarak çıktı ve bir sürprize yer vermedi. İki takımın da gençlerden kurulu kadrosu centilmence bir maç oynadı. Manisaspor kaybetmeye devam ediyor, ama gençleri kazanıyor. Altınordu ise aldığı 3 puanla ilk 6'nın içinde kaldı. Anlaşılan o ki bu sezon Play-Off oynayacaklar. Her şey kendi ellerinde. Kalan maçlarını kazanmaları onları hedefe götürecek.Bu saatten sonra artık iyi futbol, kötü futbol çok şey ifade etmiyor. Her takımın ayrı bir hedefi var. Altınordu bence oynadığı futbol ile ilk 2'yi de hak etmişti ama çok şansız maçlar kaybettiler. İlk 6 cepte gibi duruyor. Manisaspor ise zaten dükkanı kapatmıştı. Buna rağmen gelecek vaat eden gençleri var. Umarım yönetim bu gençlere sahip çıkar.Ümraniyespor karşısında çok kötü bir ilk yarı oynadılar. İlk yarı konuk takım lehine farklı bitebilirdi. İkici yarıda biraz kıpırdayınca oyunu da, skoru dengelediler ama bu da kazanmalarına yetmedi. Buna rağmen uzatmada kaçırdıkları çok net bir pozisyonları daha oldu. Takımın havası, tribünlerdeki görüntü bana heyecan vermedi. Kepenk indirmişler ve sanki sezonun bitmesini bekliyorlar.Beraberlik iki takıma da yaramadı. Ümraniyespor ikinciliği kaptırdı, Balıkesirspor da ilk 6 şansını mucizelere bıraktı. Oyuna dönersek iki farklı devre, iki farklı takım izledik. Ümraniyespor ilk yarıda kaçırdıklarının bedelini öderken, Balıkesirspor da uzatma dakikalarında ayağı gelen fırsatı kullanamamanın üzüntüsünü yaşadı. Kazandıkları birer puandan çok kaybettikleri 2'şer puanları daha öne çıktı.Denizlispor belki de sezonun finaline çıktı Samsun'da. Samsun'daki atmosfer, ilk 15 dakika dolarken 2-0 geriye düşmeleri kısacası her şey kötü başladı ama pes etmediler. Oyuna sonradan giren Mehmet Akyüz attığı 2 gol ile sadece oyunun değil belki takımın da kaderini değiştirdi. Mehmet'in bu performansını görünce oyuna kulübede başlamasını da anlayamadık doğrusu. Fatih hocanın bileceği bir iş. Ancak bu beraberlikle her şey bitmedi. Önlerinde 2 final maçı daha duruyor ve her şey de ellerinde. Kazanırlarsa başkası ne yapmış hiç önemli değil.Çok zor bir maça çıktılar. Erken yedikleri golle maça adete 1-0 yenik başladılar. İyi oynarken ikinciyi de yediklerinde işleri çok zordu artık. Ama o seyirci baskısına rağmen ayakta kalmayı başardılar ve müthiş bir geri dönüşe imza attılar. Şimdi avantaj ellerinde. Bu maçı çevirmeyi başaran takım ligde kalmayı da başaracaktır, buna inanıyorum.