Kardeş payı Süper Lig’de Akigo ile Göz-Göz, Akhisar’da yenişemedi. Akigo bu beraberlikle düşme korkusunu atlatamazken, Göz Göz ise, Avrupa yolunda hanesine 1 puan daha kazandırdı

Giriş Tarihi: 24.4.2018