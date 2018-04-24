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Sağlık için pedal çevirdiler

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Sağlık için pedal çevirdiler
Uşak Belediyesi tarafından kentte bisiklet turu gerçekleştirildi. Sekiz kilometrelik bisiklet yolu projesiyle bisiklet tutkunlarının kalbini kazanan Belediye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bisiklet Şenliği düzenledi. Geniş katılım sağlanan kent tarihinin ilk bisiklet şenliğine lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra her yaş grubundan vatandaş ilgi gösterdi. Sağlıklı yaşam vurgusu yapılan programda bisiklet kullanımının teşvik edildi. Şenlikte, Üniversitesi'nden Atapark'a kadar 240 bisikletli pedal çevirdi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Bu tarz etkinliklerle şehrimizde sportif anlamda farkındalık oluşturmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.
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Sağlık için pedal çevirdiler
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