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basketbolda zirvede

Adnan Mendere Üniversitesi’nde (ADÜ) düzenlenen Basketbol 1. Lig karşılaşmalarında erkeklerde ADÜ ve Celal Bayar Üniversitesi; kadınlarda ise yine ADÜ, Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 09:53
Adnan Menderes Üniversitesi basketbolda zirvede

Spor bilincinin tabana yayılması ve fair play ruhunun yaygınlaşması için düzenlenen spor festivalinde basketbolda hem erkeklerde hem de kadınlarda birinci oldu.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Basketbol 1. Lig karşılaşmalarında erkeklerde Adnan Menderes Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi; kadınlarda ise Adnan Menderes Üniversitesi Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Kadınlarda ikinciliği Ege Üniversitesi elde ederken, Bartın Üniversitesi üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde A grubunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ikinciliği, Selçuk Üniversitesi üçüncülüğü elde ederken; B grubunda ise İzmir Ekonomi Üniversitesi ikinciliği, Pamukkale Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BADMİNTON ŞAMPİYONASI'NDA ZİRVEYE ADINI YAZDIRDI

Aydın finalleri kapsamında düzenlenen Badminton Şampiyonası'na 11 takım katıldı. Kadınlarda Erzincan Üniversitesi'nden İlayda Özelgül'ün şampiyonluğuyla sonuçlanan maçlarda yine aynı üniversiteden Dilara Subaşı ikinci, Uludağ Üniversitesi'nden Ayşin Yeşil ise üçüncü oldu.
Erkeklerde ise Erzincan Üniversitesi'nden Muhammet Ali Kurt altın madalyanın sahibi olurken, Marmara Üniversitesi'nden Ramazan Tekdemir gümüş, Erzincan Üniversitesi'nden Murathan Eken ise bronz madalyanın sahibi oldu. Bireysel performanslar sonucu belirlenen takım sıralamasında ise Erzincan Üniversitesi zirvede yer alırken onu Uludağ Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi takip etti.

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Adnan Menderes Üniversitesi basketbolda zirvede
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