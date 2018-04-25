Beto penaltıdan gol yemiyor

Göztepe
'nin Portekizli deneyimli kalecisi Beto
, penaltılarda kalesini gole kapattı. Göztepe kariyeri öncesinde 4 kez penaltı kurtaran Beto, sarı kırmızılı formayla bu sezon, 6 penaltıdan 4'ünü kurtardı. Öte yandan Göztepe'de kayıp golcü Nabil Ghilas'ın performansı camiayı sevindirdi. Demba Ba
'nın yaşadığı sakatlıklar yüzünden 2 haftadır takımdan uzak kalması nedeniyle formayı sırtına geçiren Cezayirli forvet, 2-1 kazanılan Bursaspor
ve son Akhisarspor maçlarında attığı gollerle takımına hayat verdi.