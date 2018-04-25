Ege’de heyecan dorukta

Futbolda
sezonun son haftalarına girilirken Spor Toto Süper Lig
, Spor Toto 1. Lig ve TFF
2. Lig'de 2 Ege
takımı liglerin bitmesine haftalar kala küme düştü, 4 takım ise düşmemek için savaş veriyor. 3 takım ise zirve telaşı yaşıyor. Spor Toto 1. Lig'de Grandmedical Manisaspor, henüz bitime 5 hafta kala, TFF 2. Lig Beyaz Grup
'ta ise Karşıyaka, geçen hafta kümede kalma umutlarını kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 4 hafta öncesi düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde yer alıyor. Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, bitime 2 hafta kala düşme barajındaki rakibiyle aynı puanda. TFF 2. Lig Kırmızı Grup
'ta Bucaspor
ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan birinin son 2 haftada ligden düşme ihtimali bulunuyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, bitime 2 maç kala son hafta ağırlayacağı lider Gümüşhanespor'un 1, Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor
, zirvedeki Hatayspor'un 2 puan gerisinde. 1. Lig'de Altınordu, Play-Off'a katılmak için mücadele ediyor. Göztepe
ise Avrupa hedefine sağlam adımlarla ilerliyor.