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’de heyecan dorukta

, 1. Lig ve 2. Lig’deki takımlarından 3’ü zirveyi kovalıyor, 4’ü ateş hattında, 2’si küme düştü. ise, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de Avrupa hedefine koşuyor

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Ege’de heyecan dorukta
sezonun son haftalarına girilirken , Spor Toto 1. Lig ve 2. Lig'de 2 takımı liglerin bitmesine haftalar kala küme düştü, 4 takım ise düşmemek için savaş veriyor. 3 takım ise zirve telaşı yaşıyor. Spor Toto 1. Lig'de Grandmedical Manisaspor, henüz bitime 5 hafta kala, TFF 2. Lig 'ta ise Karşıyaka, geçen hafta kümede kalma umutlarını kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 4 hafta öncesi düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde yer alıyor. Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, bitime 2 hafta kala düşme barajındaki rakibiyle aynı puanda. TFF 2. Lig 'ta ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan birinin son 2 haftada ligden düşme ihtimali bulunuyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, bitime 2 maç kala son hafta ağırlayacağı lider Gümüşhanespor'un 1, Kırmızı Grup'ta , zirvedeki Hatayspor'un 2 puan gerisinde. 1. Lig'de Altınordu, Play-Off'a katılmak için mücadele ediyor. ise Avrupa hedefine sağlam adımlarla ilerliyor.
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Ege’de heyecan dorukta
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