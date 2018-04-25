Gönül köprüsü kurmak için pedal çeviriyor

Manisa
'da
56 yaşındaki bisiklet sporcusu Mehmet Erdoğan
, 'İki Teker Bir Er' sloganıyla Yunus Emre'den Mevlana'ya gönül köprüsü kurma hayaline doğru pedal çevirdi. Mehmet Erdoğan'ın yaklaşık 535 kilometrelik ve 6 gün sürecek olan yolculuğu öncesi Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki tarihi Hatuniye Camii'nde uğurlama töreni yapıldı. Duanın ardından açıklama yapan Erdoğan, "Önce hayal ettim, daha doğrusu İranlı bir bisikletlinin Şemsi Tebrizi'ye, Mevlana'ya 2 bin 500 kilometrelik yolculuğundan etkilendim. Zihnimde yaşadıktan sonra Rabbim bedenen de o gücü kuvveti verdi. Bir senedir bu hayalle yaşıyorum. Mevlana'dan Yunus'a, Anadolu'ya can veren erler, burada Anadolu'ya can veren erlerden, gönül sultanlarından bu topraklar için şehadet şerbetini içmiş tüm erlerimize, şehitlerimize bu tutumu sağ salim ithaf etmek istiyorum. Rabbim inşallah başladığım yolda beni muzaffer ve muvaffak eyler" diyerek dua etti.