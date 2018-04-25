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’de iyilik dağıttı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
LÖSEV İzmir’de iyilik dağıttı
, 'Anadolu'ya TIR Dolusu LÖSEV Yardımı' projesi ile 'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak li aileler ile buluşuldu. Kayıtlı hasta ve ailelerine kuru gıda, et ve et ürünleri, giysi, temizlik malzemeleri, oyuncak gibi destekler verildi. Bu yıl 23 Nisan kutlamaları ile de renklenen İyilikler tırında, LÖSEV İzmir İrtibat Ofisi yetkilileri tarafından katılımcılar için çeşitli sürprizler de hazırlandı. Bir festival havasında gerçekleşen etkinlik süresince gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardım LÖSEV'e kayıtlı lösemili çocuklar ve aileleri için hazır bulundu. Aileler, yardımlar içinden ihtiyaçlarına göre olanları gönüllerince seçti.
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LÖSEV İzmir’de iyilik dağıttı
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