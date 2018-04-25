Manisa’da hedef 6 vekil

AK
Parti Manisa
İl Başkanı Berk Mersinli
, 24 Haziran seçimleri ile ilgili Egeli Sabah'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Parti
olarak diğer partiler gibi sürati düşürüp çalışmaları rölantiye alan bir yapıya sahip olmadıklarını vurgulayan Mersinli, "Her seçim sonrası hemen ilçe danışma meclisleri ve son olarak da il danışma meclisi ile değerlendirme yaparak eksiklerimizi giderme ve yeni proje kararları almaktayız. Dolayısı ile sanki yarın seçim olacakmış gibi hazırız" dedi. 24 Haziran seçimlerinde ilk hedeflerinin Recep Tayyip Erdoğan
'ın ismini Manisa'dan yüzde 50+1 Cumhurbaşkanı
olarak çıkarmak olduğunu anlatan Başkan Mersinli, "Akabinde milletvekilliği seçiminde de 5 vekili muhafaza ederek üzerine 1 vekil daha çıkarmaktır. Bu hedeflerimiz doğrultusunda tüm teşkilatlarımız harekete geçmiş ve çalışmaktadırlar" diye konuştu. Seçim çalışmaları için sadece 3 kademe il ve ilçe teşkilatları olarak yaklaşık 2 bin kişilik dev bir ekip ile çalıştıklarını belirten Mersinli, "Bunun yanında Belediye Başkanlarımız, 3 kademe mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız ve AK Partiye gönül vererek çalışan vatandaşlarımızı da işin içine kattığımızda çalışmalarda takriben 5 bin kişiye ulaşıyoruz. Bu da AK Parti Manisa'nın seçimlere ne denli hazır olduğunu, çalışma azim ve isteğinin göstergesidir" şeklinde konuştu. Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Mersinli, sözlerine şöyle devam etti; "Artık bizim de bu coğrafyada bir hedefimiz, bir hayalimiz var. 2023, 2071 hedeflerini gerçekleştirerek Büyük Türkiye
haline gelmek ve dünya mazlumlarının yaralarına merhem olmak bizim amacımızdır. Bu sebeple Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı siz Manisalı hemşerilerime, sizleri de Allah'a emanet ediyorum."