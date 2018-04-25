Masaj salonlarına operasyon

İzmir
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ile İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri 28 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında Konak, Bornova, Buca, Bayraklı, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere'de faaliyet gösteren masaj salonlarına eş zamanlı baskınlar düzenledi. Sayıları sürekli artan masaj salonlarını sıkı takibe alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, toplam 60 işyerini titizlikle inceledi. 147 polis ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı 30 personel olmak üzere toplam 177 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada masaj salonları idari eksikliklerinin olup olmadığı incelendi. Kontrollerde 40 masaj salonuna eksiklikleri olduğu için idari işlem yapıldı. Bazı salonlarda masöz olarak çalışan kadınların gerekli belgelerinin bulunmadığı, ayrıca bazı işyerlerinin de hijyen yönünden sağlıksız koşullarda faaliyet gösterdikleri belirlendi. FUHUŞ YAPIYORLAR
Polis ekipleri tarafından son 2.5 yılda yapılan denetimlerde kentte bulunan masaj salonlarında masöz olarak çalışan 172 kadın fuhuş yaparken yakalandı.