Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında G. A. isimli şahsın Türkmen Mahallesi ikametinde yapılan aramada saksılar içerisinde 4 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.A. hakkında; izinsiz Hint keneviri yetiştirmek ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gerekli yasal işlemlere başlanıldı.

