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da yetiştiren şüpheli polisten kaçamadı

’ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda evinde lar içerisinde bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 15:46
Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında G. A. isimli şahsın Türkmen Mahallesi ikametinde yapılan aramada lar içerisinde 4 kök dişi Hint i bitkisi ve 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.A. hakkında; izinsiz yetiştirmek ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gerekli yasal işlemlere başlanıldı.

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Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli polisten kaçamadı
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