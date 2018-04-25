Tarih dolu yolculuk

Kadim
İyonya uygarlığından Osmanlı
'ya ve Osmanlı'dan bugüne taşınan, tematik yolları bir araya getiren "Efes-Mimas Kültür Rotası", ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Antik çağdan günümüze uzanan "Efes- Mimas Rotası" ve bu güzergaha bağlı 709 kilometrelik yol, geçmişi 8 bin yıl önceye uzanan İzmir
'de ziyaretçilerini tarihle buluşturuyor. Bu rotanın ana omurgasını Efes, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenai ve Erythrai antik kentleri arasındaki 6 patika oluşturuyor. Selçuk'ta Artemis Tapınağı önünden başlayan Efes-Mimas Yolu, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe, Urla, Çeşme ilçelerinden geçiyor ve mitolojik adı "Mimas" olan Karaburun'da sona eriyor. Tarihi kalıntılar arasında yolculuk yapan doğaseverler, çiçek açmış ağaçlar arasında yürümenin keyfini çıkarıyor.