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Katlı Otoparkı hizmette

Giriş Tarihi: 26.4.2018
15 Mayıs Katlı Otoparkı hizmette
Denizli'deki ulaşım sorununu gidermek için kentin dört bir tarafında çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Mahallesi'nde yapımına başladığı 700 araç kapasiteli katlı otopark inşaatını tamamladı. Denizli'nin ulaşımdaki sorunlarını çözmek için milyonlarca liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Köprülü kavşaklarını, yaya üst geçitlerimiz ile yeni çevre yollarımızı birer birer hizmete aldık, almaya da devam ediyoruz. Hedefimiz ulaşımda sorunsuz bir şehir. Denizlimizin hizmetinde koşmaya devam" dedi.
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15 Mayıs Katlı Otoparkı hizmette
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