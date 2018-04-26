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Ersözlü’den şiir dolu gece

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Ersözlü’den şiir dolu gece
Gazeteci, yazar, şair Ünal Ersözlü'nün son kitabı 'Dört Gün Buda Üç Gün Zorba' için Sanat'ta bir tanıtım etkinliği düzenlendi. Folkart'ın desteğiyle düzenlenen gece edebiyat, sanat, iş ve cemiyet hayatını buluşturdu. Sunuculuğunu ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan'ın yaptığı gecede Ünal Ersözlü'nün hayatının anlatıldığı belgesel izlendi. İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Hülya Savaş, Ünal Ersözlü'nün şiirlerini seslendirdi. Dostlardan Şiirler bölümünde ise Şair-Yazar Tuğrul Keskin, Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk, Şair-Yazar Namık Kuyumcu, Şair Nevzat Çelik, Yönetmen Yüksel Aksu sahne alarak hem Ersözlü'yü anlattılar hem de çeşitli şiirlerini okudular. Gecede şiirlere Hakan Kuyumcu, gitarıyla eşlik etti. İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, sahneye çıkarak Ersözlü'nün İzmir'e yönelik yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Gecenin sonunda Ünal Ersözlü, son kitabını imzaladı.
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Ersözlü’den şiir dolu gece
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