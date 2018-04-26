İzmir’in asayişi emin ellerde

İzmir
Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (İZSİAD) geleneksel olarak her ay düzenlediği 'Çarşamba toplantıları'nın konuğu, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın oldu. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt'un yaptığı kısa konuşmadan sonra kürsüye çıkan Aşkın, İzmir'deki asayiş olaylarına değindi. İzmir'de geçen yıl 21 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandığını ve bunların arasındaki 2 kişinin örgüt içinde, İstanbul'daki Reina katliamını gerçekleştiren teröristten daha üst mevkide bulunduğunu belirten Aşkın, "Tüm zorluklara rağmen, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de çok başarılı çalışmalar yapıyoruz" dedi. İHBARLAR DOĞRU
Geçen yıl 5 Ocak'taki terör saldırısını hatırlatan Aşkın, "Kahraman vatan evladımız Fethi Sekin ve silah arkadaşları sayesinde bunu atlattık. Bizim trafik polislerimiz zadece trafikle ilgilenmiyor, terörist topluyor. Geçen ağustos ayından bugüne kadar, aralarında FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve radikal sol örgütlere üye olanların da bulunduğu 429 terörist yakalandı" dedi. Aşkın, İzmir'de aldıkları ihbarların doğruluk oranının, bütün Türkiye'deki oranın üzerinde olduğunu belirterek, İzmirlilere teşekkür etti. FETÖ yüzünden kendisinden 2-3 önceki müdürlere göre çok daha az personelle görev yaptığını hatırlatan Aşkın, "Türkiye'de birçok şehir gördüm. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da bu kadar gecekondu yok. Gecekonduların çokluğu, uyuşturucuyla mücadelemize zarar veriyor, bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Belki önceki dönemlere göre daha az personele sahibiz ama devletine ve milletine bağlı arkadaşlarımızla çalıştığımız için daha verimliyiz" diye konuştu.