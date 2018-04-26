Spor Toto Süper Lig'de ilk 5'e girerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, kalan son 4 maçın 3'ünü İzmir
'de oynayacakları için avantajlı oldakluarını belirtti. Bu avantajı değrlendirebilmek için bu hafta Kardemir Karabükspor'u yenmeleri gerektiğinin altını çizen Tuna, "Sezon başından beri her maça kazanmak amacıyla hazırlanıyoruz. Oyun yapımız, şeklimiz ve felsefemiz aynı. Çünkü düşündüklerimizle, başlangıcımız ve amacımız hiç değişmedi. Sezon sonuna gelmemize rağmen oyuncu ve oyun motivasyonumuz üst seviyede" dedi. Ligde 4 takımın birden şampiyonluk yarışı içinde olmasının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ne kalma yarışı ve alt sıralardaki mücadelenin devam ettiğini hatırlatan Tuna, "Bu da maçları hem seyir zevki anlamında hem de ligin coşkusu adına katkıda bulunuyor. Lig güzel gidiyor, üzülenler ve sevinenler olacak. Ligin marka değeri ve kalitesine zarar getirilmeden bir lig sonu yaşanmasını temenni ediyoruz. Çünkü algılar, yaptırımlar farklılaşıp değişebiliyor. Mesajlar farklı verilip, algılar değişebiliyor." diye konuştu.