Rambo sağlıkçıları göreve hazırlıyor Afet ve şiddet olaylarında görev alması için zorlu eğitimleri nedeniyle “Rambo” olarak adlandırılan ekipleri eğiten Hamiyet hemşire, birçok kişinin hayata tutunmasını sağlıyor

Giriş Tarihi: 26.4.2018