Rambo sağlıkçıları göreve hazırlıyor

İzmir
'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görev yapan 44 yaşındaki eğitmen Hamiyet Işıksolak, 8 yıldır hem Türkiye'den hem de yurt dışından sağlık personeline eğitim veriyor. 1999 yılında Ankara'da geçirdiği trafik kazasında omurgası kırılan Işıksolak, uzun tedavi süreci nedeniyle 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi sonrası görevinin başında olamadı. O günlerde zor durumda bulunan insanların yardımına koşmak için acil sağlık eğitimi almaya karar veren Işıksolak, iyileştikten sonra kurslara gitmeye başladı. 2008 yılında zorlu eğitimlerin ardından UMKE'de görev yapmaya hak kazanan Işıksolak, Van ve Simav depremleri, Edremit'teki sel baskını, Soma maden faciası ve Libya'daki iç karışıklık döneminde yaralıların tahliyelerinde görev aldı. Kurtarma operasyonlarında gösterdiği başarılar sayesinde 2 yıl sonra UMKE'de eğitmen olmaya hak kazanan Işıksolak, hem UMKE'de görev yapacak eğitmenleri, hem de yurt dışından gelen yabancı sağlık ekiplerini eğitmeye başladı. Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda bulunan Sağlık Bakanlığı Eğitim Tesisleri tatbikat alanında sürekli eğitimler veren Işıksolak, disiplinli ve ciddi tavırlarıyla dikkati çekiyor. Aldıkları zorlu eğitim nedeniyle "Rambo" olarak adlandırılan ekipleri eğiten ve bu eğitimlerin her aşamasında kursiyerleri yalnız bırakmayan Hamiyet hemşire, özenle yetiştirdiği personel ile afet bölgelerinde birçok kişinin hayata tutunmasını sağlıyor. Işıksolak, "Sağlıktaki 'Rambo'ları yetiştiriyoruz. Bizler kendi başımızın çaresine bakmak üzere yetiştiriliyoruz. Afet bölgesine gidince en az 72 saat boyunca herhangi bir kurumdan destek almadan yaşayıp sağlık hizmeti verebiliriz. UMKE'de görev yaptığımız için bizim hata yapma lüksümüz yok. Biz iyi olmak zorundayız" dedi.