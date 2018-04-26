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Sökeli kahvehaneciden ne destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ne, ’ın Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi’nde 6 yıldır kahvehane işletmeciliği yapan Haluk Yalçınöz’den destek geldi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 11:50
Sökeli kahvehaneciden okuma yazma seferberliğine destek

Kahvehanesinde oluşturduğu köşede Yalçınöz, kurslara katılamayan yaşlılara kendi imkanlarıyla okuma yazma öğretiyor. Ortaya koyduğu özverili davranışıyla büyük takdir toplayan Yalçınöz, okuma yazma saatleri içerisinde yaşlılardan çay ücreti almıyor.

"KİMSE CEHALETTE KALMASIN"

Mahallelerinde okuma yazma bilmeyen herkese okuma yazma öğretmek için yola çıktıklarını ifade eden Haluk Yalçınöz, "Cumhurbaşkanımız bir devrim yaratarak başlattı. Ülkemiz gelişsin, kimse cehalete kalmasın. Bir insan dünyaya geliyor ve ismini dahi yazamadan bu hayattan göçüp gidiyor. Bu çok kötü bir şey. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya biz de destek vermek istedik. Kurslara katılamayan yaşlı vatandaşlarımız buraya geliyorlar. Bizler de onlara bir harf dahi olsa öğretmenin peşine düştük. İnşallah ülkemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak. İnşallah ülkemiz daha günlere kavuşacak" dedi.

KAHVEHANELERDEN DESTEK İSTEDİ

Tüm kahvehanecilerin bu seferbeliğe destek vermelerini isteyen Yalçınöz, "Özellikle bizim gibi küçük yerleşim alanlarında kahvehaneler çok önem taşır. O yüzden tüm kahvehane işletmecisi arkadaşlarımın bu kampanyaya duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bir harf bile öğretmenin çok büyük sevabı var. Bunu hiç bir zaman unutmasınlar" diye konuştu.

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