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Telefon dolandırıcısı altınlarla birlikte suçüstü yakalandı

’ın Yenipazar ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıttığı kişiden yüklü miktarda altın dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 12:05
Telefon dolandırıcısı altınlarla birlikte suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce alınan istihbari bilgilerde kendisini polis-savcı olarak tanıtan şüphelinin, Yenipazar ilçesinde bir vatandaşı dolandırmaya çalıştığının öğrenildi. Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin Yenipazar ilçesine giderek yapmış oldukları çalışmalar neticesinde şüpheli M.B. suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında dolandırdığı L.B'den aldığı 3 adet burma bilezik, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 1 adet 5'i bir yerde diye tabir edilen altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Telefon dolandırıcısı altınlarla birlikte suçüstü yakalandı
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