Telefon dolandırıcısı altınlarla birlikte suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce alınan istihbari bilgilerde kendisini polis-savcı olarak tanıtan şüphelinin, Yenipazar ilçesinde bir vatandaşı dolandırmaya çalıştığının öğrenildi. Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin Yenipazar ilçesine giderek yapmış oldukları çalışmalar neticesinde şüpheli M.B. suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında dolandırdığı L.B'den aldığı 3 adet burma bilezik, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 1 adet 5'i bir yerde diye tabir edilen altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.