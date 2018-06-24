12 firma yarışacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Denizli Şehir Hastanesi
için ön yeterlik ihalelerinin sonuçlandığı, ilk tekliflerin temmuz sonunda alınacağı bildirildi. Buna göre bin 50 yataklı Denizli Şehir Hastanesi'nin ön yeterlik ihalesinde toplam başvuru dosyası sayısı 18 olurken, bu başvurulardan 12'si olumlu sonuçlandı. Bu kapsamda Denizli ve Samsun Şehir Hastaneleri için ilk teklifler temmuz sonunda alınacak. Denizli Şehir Hastanesi, 434.740 metrekarede yapılacak olup Üçler Karahasanlı Bölgesinde, 3 ay içersinde yapımına başlanacaktır. Yaklaşık 1 Milyar TL maliyeti olacağı tahmin edilen hastanenin 2 yıl içersinde tamamlanması planlanmaktadır. Şehir hastanesi, son derece modern yapıda, servisleri nitelikli odalardan oluşan, içerisinde en son teknoloji tıbbi cihazların bulunacağı depreme dayanıklı çevre dostu olan ve enerji tasarrufu sağlayan bir hastane olarak planlanmaktadır. Hastane 14 blokta, 115 onkoloji, 295 kardiyovasküler cerrahi, 102 kadın-doğum -çocuk, 488 diğer branşlarda toplam 1000 yataklı olarak inşa edilecektir. Buna ek olarak hasta yakınlarının kalabileceği otel, otopark, spor alanları gibi sosyal alanlar birlikte ve helikopter pistine sahip kompleks bir yapı olacaktır. Denizli'nin sağlık vizyonunu değiştirecek Şehir Hastanesi, ileriki dönemlerde sağlık sistemine ve kentin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Hastanenin özellikle sağlık turizminden büyük pay olması öngörülüyor. BAĞIMLILIĞA SAVAŞ AÇTILAR
Menderes
Kaymakamlığı ve Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Geleceğimi Yönetiyorum projesinin sertifika töreni İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir
Okulları'nın evsahipliğinde gerçekleştirildi. Geleceğimi Yönetiyorum projesinde toplam 2 buçuk ay süren eğitimlerin sonunda ebeveynlere sertifikaları verildi. Menderes İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Pelin Aldemir, geleceğin teminatı gençleri her anlamda sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek istediklerini söyledi. ?SEUL'DEN İZMİR'E ÖDÜL
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Haziran tarihleri arasında Güney Kore'nin Seul şehrinde bu yıl 33. düzenlenen Korea World Travel Fair Fuarı'na İzmir tanıtımı için İzmir Kalkınma Ajansı ve İTO katılım sağladı. Kore'nin en büyük turizm fuarı olan KOTFA'ya 46 ülkeden katılımcı iştirak ederken yaklaşık yüz bin kişi de fuarı ziyaret etti. Tokyo Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından organize edilen Türkiye standı fuar idaresi tarafından En İyi Turizm Tanıtım Ödülü'ne layık görüldü.