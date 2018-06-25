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32 dakikada sandık kapandı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
32 dakikada sandık kapandı
MANISA'NIN Demirci ile Köprübaşı ilçeleri arasında Demirci ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan 48 nüfuslu Bozköy Mahallesi'ndeki 29 seçmen, oy kullandı. Sandık başına gelen 29 seçmen saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 32 dakika sürdü. Çiftçilikle uğraşan mahalle sakinleri, oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından tarlanın yolunu tuttu. Köyün en yaşlı seçmeni 86 yaşındaki mahallenin eski muhtarı İhsan Baş, en genç seçmeni ise 18 yaşındaki yeğeni Ömer Dönmez oldu.
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32 dakikada sandık kapandı
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