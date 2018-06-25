Ege sandığa koştu

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ege Bölgesi'nde demilyonlar, vatandaşlık görevini yerine getirmek için soluğu sandıkların başında aldı. Dün sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi için sandık başına ilk olarak yaşlıların gelmesi dikkat çekti. İzmir
'de 3 milyon 339 bin seçmen oy kullanmak için sandık başına giderken bastonuyla oy kullanmaya gelenlerden Ümmü Kılıç, vatandaşlık görevini yapmak için geldiğini belirterek, "Çok zor geldim, dizlerimden rahatsızım ama Türkiyem için oyumu kullanmaya geldim" dedi. Balıkesir
'de, 945 bin 92 seçmen 3 bin 205 sandıkta oy kullandı. Manisa
'da, kurulan 3 bin 455 sandıkta 1 milyon 44 bin 628 vatandaş, 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sandık başlarına gitti. PAPAĞANLA GELDILER
Manisa genelinde cezaevlerinde bin 791 tutuklu için 12 sandık kurulurken, yaşlı ve engelli 250 vatandaş da 19 seyyar sandıktan faydalandı. Manisa genelinde seçim güvenliği için 3 bin 57 emniyet ve jandarma mensubu, 515 araç ile görev yaparken, emniyet ve jandarma da 460 hazır kuvvet bulundurdu. Denizli
'de mehteran başı olarak çalışan Oğuz Sırlı, sandığa mehteran kıyafetiyle gitti. Atatürk Ortaokulu'na mehteran kıyafetiyle gelen Sırlı'yı gören vatandaşlar cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sırlı daha sonra bin 87 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Pamukkale'de yaşayan Ahmet-Kevser Kıvılcım çifti de evlerinde beslediği papağanlarıyla sandığa gitti. "Sultan" ve "Şakir" isimli papağanlarını omuzlarına alan Kıvılcım çifti, Pamukkale İlkokulu'ndaki 2 bin 239 numaralı sandıkta oylarını kullandı.Ahmet Kıvılcım, oyunu kullandıktan sonra zarfı papağanına taşıtarak sandığa atmasını sağladı.