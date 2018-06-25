Vekiller İzmir’i temsile hazır

İzmir
, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28 milletvekili ile temsil edilecek. TBMM'de İzmir'in koltuklarına, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den 14, AK Parti'den 8, İYİ Parti, HDP ve MHP'den 2'şer vekil oturacak. 1 Kasım seçimlerinde 26 vekile sahip İzmir'de 24 Haziran seçimlerinde kontenjan 28'e çıktı. AK Prati bir önceki seçime göre vekil sayısını korurken, CHP 12 olan vekil sayısını 2 koltuk artırdı, MHP 4 olan koltuk sayısını yüzde 50 oranında kaybererek 2 vekile düştü, HDP mevcut 2 vekil sayısını korurken, meclise ilk kez giren İYİ Parti 2 vekile sahip oldu. AK Parti İzmir 1. Bölge'den Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, AK Parti 2. Bölge'den Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar meclise girecek. AK Parti 2. Bölge'den ise Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar milletvekili seçildi. MHP'de ise 1. bölgeden Hasan Kalyoncu, 2. bölgeden Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'i temsil edecek. HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 57. Dönem Milletvekili Seçimleri'nden galip çıkan AK Partililer, zaferi kutladı. AK Partililer, kentin birçok noktasında konvoy halinde tur attı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı Binası'nın önünde toplanan coşkulu kalabalık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahuratlar yaptı.