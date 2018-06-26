Sandıkta gözaltı

Pazar günü tüm Türkiye vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına gitti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı sandıklarda İzmir
, Denizli
ve Uşak
'ta aranan kişiler yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında oy kullanmak üzere sandık başına giden 58 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan 1'inin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Denizli'de, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı. Uşak'ta ise çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ekipler, kent genelinde, "cep telefonuyla, verilen oyların görüntülenmesi, propaganda ve seçim yasaklarına uyulmaması" gibi ihbarlara müdahale etti. Ekipler, kent genelindeki denetimlerde "seçim kanununa muhalefet" suçunu işledikleri tespit edilen 46 kişi hakkında yasal işlem yaptı. Denizli'de seçim kanununa muhalefet suçlamasıyla ise 21 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Uşak Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ise il genelinde oy verme işlemi sırasında seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle 6 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. İşlem yapılanlar arasında cep telefonuyla oy pusulasının fotoğrafını çekenler ve propaganda yasaklarını ihlal edenlerin de olduğu belirtildi. PKK lehine slogan atan 6 kişiye gözaltı CUMHURBAŞKANLIĞI
ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde HDP'nin resmi olmayan sonuçlara göre barajı aşmasından sonra İzmir'in Menemen İlçesi'ne bağlı Asarlık Mahallesi'nde, bir grup sokakta gösteri yaptı. Gösteri sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, slogan atan gruba müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.