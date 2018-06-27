KSK puanlarını kurtardı

KARŞIYAKA
'NIN 20 Ocak'taki kongreden bu yana 5 aydır görevde yapan yönetimi, eski yabancılardan Shukurov, Kovalchuk, Juninho ve Banahene'den sonra kulübün Ofoedu'ya olan borcunu da kapatıp futbol takımının toplam 24 puanını kurtararak, FIFA
tarafından sahaya bile çıkmadan amatör kümeye düşürülmesini önledi. FIFA Disiplin Komitesi'nin Ofoedu'ya olan borcunu kapatması için 26 Haziran Salı gününe kadar süre verip aksi takdirde kulübe 6 puan silme cezası keseceğini bildirdiği Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, cebinden 59 bin 120 dolar (227 bin lira) ödemeyi kendi yaptı. Yeşilkırmızılılar böylece henüz sezon başlamadan 6 puanının silinmesinin önüne geçti. Yabancı oyuncu borçlarının tek tek temizlenmesiyle Karşıyaka'nın önünde FIFA kanalıyla tehlike yaratabilecek eski yabancılardan sadece Duric ve Fall'un alacakları kaldı. VERGI BORCU ÖDENDI
Karşıyaka, Ofoedu'ya yaptığı ödemenin yanı sıra 253 bin lira tutarındaki güncel vergi borcunu da kapattı. Yeşil-kırmızılı yönetim, vergiyi ödemek için kendi içinde kaynak oluşturup bin adet kombine satın aldı.