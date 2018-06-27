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hastası Ece’ye iyi haber

tedavisi gören ’na müjdeli haber geldi. , ilacın haftaya piyasaya sürüleceğini açıkladı

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Lösemi hastası Ece’ye iyi haber
İZMIR'IN Karşıyaka İlçesi'nde yaklaşık 1 yıldır tedavisi gören ve tedavisinin sürdürülebilmesi için günde iki kez alması gereken ilacı bulamayan 16 yaşındaki 'nun yardım çığlığı duyuldu. Bu ilacı Türkiye'de bulmakta zorluk çeken Ece, hızlıca ithal edilmesi için yetkililere çağrı yapmıştı. İlacın yurt dışından ithal edilmesi için Türk Eczacıları Birliği'nden talepte bulunduklarını anlatan Ece, ilacın kendisi gibi tüm kanser hastası çocuklar için hayati önem taşıdığını söyledi.

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Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu, Ece'nin ilacıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Basında yer alan ve Ece Tosunoğlu isimli hastamızın ailesiyle yapılan röportaja yer verilen haberlerde lösemi hastalarının ilaca erişiminde sıkıntı yaşadığı belirtilmiştir. Açıklamalar haberde bahsi geçen ilacın ticari ismi, Lanvis'tir. İlacın tedariğine ilişkin, fiyat kaynaklı ve kısa süreli bir sorun yaşanmıştır. 29 Mayıs 2018 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda ilacın fiyatına yüzde 50 oranında artış verilmiştir. İlgili firma Haziran ayı sonuna kadar ilacın piyasaya dağıtılacağını beyan etmiştir. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir" cümlelerine yer verildi.
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Lösemi hastası Ece’ye iyi haber
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