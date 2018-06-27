Lösemi hastası Ece’ye iyi haber

İZMIR'IN Karşıyaka İlçesi'nde yaklaşık 1 yıldır lösemi
tedavisi gören ve tedavisinin sürdürülebilmesi için günde iki kez alması gereken ilacı bulamayan 16 yaşındaki Ece Tosunoğlu
'nun yardım çığlığı duyuldu. Bu ilacı Türkiye'de bulmakta zorluk çeken Ece, hızlıca ithal edilmesi için yetkililere çağrı yapmıştı. İlacın yurt dışından ithal edilmesi için Türk Eczacıları Birliği'nden talepte bulunduklarını anlatan Ece, ilacın kendisi gibi tüm kanser hastası çocuklar için hayati önem taşıdığını söyledi. TAKİP EDİLİYOR Sağlık Bakanlığı
Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu, Ece'nin ilacıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Basında yer alan ve Ece Tosunoğlu isimli hastamızın ailesiyle yapılan röportaja yer verilen haberlerde lösemi hastalarının ilaca erişiminde sıkıntı yaşadığı belirtilmiştir. Açıklamalar haberde bahsi geçen ilacın ticari ismi, Lanvis'tir. İlacın tedariğine ilişkin, fiyat kaynaklı ve kısa süreli bir sorun yaşanmıştır. 29 Mayıs 2018 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda ilacın fiyatına yüzde 50 oranında artış verilmiştir. İlgili firma Haziran ayı sonuna kadar ilacın piyasaya dağıtılacağını beyan etmiştir. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir" cümlelerine yer verildi.